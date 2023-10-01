قائد مقاومة الحديدة يؤكد عدم صلته بالمجلس الأعلى للمقاومة ولا بهيئته السياسية

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد الشيخ يحيى محمد منصر شيخ مشايخ الزرانيق وقائد المقاومة في محافظة الحديدة، أن ليس له صلة بالمجلس الأعلى للمقاومة ولا بهيئته السياسية"، مؤكداً أن مثل هذه الكيانات يجب أن تكون منبثقة من أوساط المقاومين على أرض الوطن".

وفي بلاغ صحفي صادر عن المكتب الاعلام للشيخ الشيخ منصر أهاب"بجميع قيادات وأفراد المقاومة الشعبية الاستمرار في عملهم النضالي، واجتراح البطولات لإسقاط عصابة الانقلاب الحوثي الكهنوتية".

محيياً كافة المرابطين في جبهات العزة والبطولة والشرف من أبناء المقاومة والجيش الوطني الميامين".

وأكد " أن أبناء محافظة الحديدة وإقليم تهامة يلقنون المليشيات الحوثية دروسا من لهيب ولظى، وهم على العهد ماضون حتى إقتلاع هذه النبتة الخبيثة من كل اراضي اليمن الحبيب".