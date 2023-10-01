الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفرجت مليشيا الحوثي اليوم الأحد في محافظة الحديدة عن عدد من القيادات بحزب المؤتمر الشعبي العام، بعد ثلاثة أيام على تعرضهم للاحتجاز الاستباقي، خشية المشاركة في الإحتفالات الشعبية بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962.

وقال الصحفي “بسيم الجناني” في تدوينة له على منصة “إكس” أن الحوثيين أفرجوا اليوم عن عدد من قيادات المؤتمر عقب احتجازهم مساء الخميس الفائت “تحسباً لأي خروج جماهيري يحتفي بثورة 26 سبتمبر”.

وتابع “الجناني” أن من بين القيادات التي أفرجت عنها الجماعة “علي هندي، وعباس الحميري، والشيخ علي الضبيبي”.

ولفت إلى أن الحوثيين احتجزوا العديد من قيادات المؤتمر في “فندق فورسيزون” ونشروا قواتهم في العديد من الأحياء السكنية في المحافظة، وخاصة “بإتجاه حارة اليمن، والكورنيش، وغليل”