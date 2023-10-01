قائد مقاومة الحديدة يؤكد عدم صلته بالمجلس الأعلى للمقاومة ولا بهيئته السياسية مليشيا الحوثي تفرج عن قيادات مؤتمرية بالحديدة احتجزتهم قبل العيد الوطني "61"من سبتمبر القوات المشتركة تحبط تحركات ومحاولة إستحداث حوثية في محور الحديدة أوساسونا يكسر سلسلة نتائجه الضعيفة بإسقاط ألافيس مؤتمر صنعاء ..يطالب الحوثيين بمنح الحكومة القادمة كافة الصلاحيات وإنهاء الكوابح التي تقف أمامها مدرسة رقية للبنات في مأرب تحتفي بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر وتوقد شعلتها تعرف على أقوى تعليق لدبلوماسي يمني على زعيم المليشيا بشأن المولد النبوي قطر تعلن موقفا ازعج المليشيات الحوثية وتؤكد ان الحل في اليمن يحب ان يعتمد على المرجعيات الثلاث أبو زرعة يعلق على الهجوم الحوثي الذي استهدف العرض العسكري في محور علب ويهاتف قائد المحور تعليق جميع رحلات شهر أكتوبر.. سلطات صنعاء تتذمر والأردن لم تُبلغ
أفرجت مليشيا الحوثي اليوم الأحد في محافظة الحديدة عن عدد من القيادات بحزب المؤتمر الشعبي العام، بعد ثلاثة أيام على تعرضهم للاحتجاز الاستباقي، خشية المشاركة في الإحتفالات الشعبية بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962.
وقال الصحفي “بسيم الجناني” في تدوينة له على منصة “إكس” أن الحوثيين أفرجوا اليوم عن عدد من قيادات المؤتمر عقب احتجازهم مساء الخميس الفائت “تحسباً لأي خروج جماهيري يحتفي بثورة 26 سبتمبر”.
وتابع “الجناني” أن من بين القيادات التي أفرجت عنها الجماعة “علي هندي، وعباس الحميري، والشيخ علي الضبيبي”.
ولفت إلى أن الحوثيين احتجزوا العديد من قيادات المؤتمر في “فندق فورسيزون” ونشروا قواتهم في العديد من الأحياء السكنية في المحافظة، وخاصة “بإتجاه حارة اليمن، والكورنيش، وغليل”