القوات المشتركة تحبط تحركات ومحاولة إستحداث حوثية في محور الحديدة

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تمكنت القوات المشتركة، اليوم من احباط تحركات ومحاولات إستحداث لمواقع لمليشيا الحوثي قرب خطوط التماس جنوب الحديدة (غربي اليمن).

وأوضح مصدر عسكري بأنه تم رصد تحركات مكثفة لمليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا رافقتها محاولات فاشلة لإستحداث مواقع متقدمة في مواجهة خطوط التماس مع القوات المشتركة .

وأضاف المصدر لكن القوات المشتركة من محور الحديدة المرابطة في مواجهة هذه التحركات تعاملت بكل حزم مع العناصر المتسللة وسددت ضربات متتالية محكمة حققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر المليشيا مجبرة إياهم إلى العودة من حيث أتوا يجرجرون أذيال الخيبة ما بين جريح وقتيل