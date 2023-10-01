قائد مقاومة الحديدة يؤكد عدم صلته بالمجلس الأعلى للمقاومة ولا بهيئته السياسية مليشيا الحوثي تفرج عن قيادات مؤتمرية بالحديدة احتجزتهم قبل العيد الوطني "61"من سبتمبر القوات المشتركة تحبط تحركات ومحاولة إستحداث حوثية في محور الحديدة أوساسونا يكسر سلسلة نتائجه الضعيفة بإسقاط ألافيس مؤتمر صنعاء ..يطالب الحوثيين بمنح الحكومة القادمة كافة الصلاحيات وإنهاء الكوابح التي تقف أمامها مدرسة رقية للبنات في مأرب تحتفي بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر وتوقد شعلتها تعرف على أقوى تعليق لدبلوماسي يمني على زعيم المليشيا بشأن المولد النبوي قطر تعلن موقفا ازعج المليشيات الحوثية وتؤكد ان الحل في اليمن يحب ان يعتمد على المرجعيات الثلاث أبو زرعة يعلق على الهجوم الحوثي الذي استهدف العرض العسكري في محور علب ويهاتف قائد المحور تعليق جميع رحلات شهر أكتوبر.. سلطات صنعاء تتذمر والأردن لم تُبلغ
تمكنت القوات المشتركة، اليوم من احباط تحركات ومحاولات إستحداث لمواقع لمليشيا الحوثي قرب خطوط التماس جنوب الحديدة (غربي اليمن).
وأوضح مصدر عسكري بأنه تم رصد تحركات مكثفة لمليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا رافقتها محاولات فاشلة لإستحداث مواقع متقدمة في مواجهة خطوط التماس مع القوات المشتركة .
وأضاف المصدر لكن القوات المشتركة من محور الحديدة المرابطة في مواجهة هذه التحركات تعاملت بكل حزم مع العناصر المتسللة وسددت ضربات متتالية محكمة حققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر المليشيا مجبرة إياهم إلى العودة من حيث أتوا يجرجرون أذيال الخيبة ما بين جريح وقتيل