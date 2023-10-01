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أوساسونا يكسر سلسلة نتائجه الضعيفة بإسقاط ألافيس

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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وضع أوساسونا، حدا لسلسلة نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / 0 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد أوساسونا، الذي حصد نقطة وحيدة من لقاءاته الـ4 الماضية في البطولة، إلى 10 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ألافيس، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط، ليبقى في المركز السادس عشر.

وافتتح خوزيه أرناييز التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 36، قبل أن تتضاعف معاناة ألافيس، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أنطونيو بلانكو في الدقيقة 49. واستغل أوساسونا النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف الكرواتي آنتي بوديمير الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 90.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لأوساسونا في المسابقة منذ 27 آب/أغسطس الماضي، عندما تغلب 2 / 1 على مضيفه فالنسيا في المرحلة الثالثة للبطولة

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