قائد مقاومة الحديدة يؤكد عدم صلته بالمجلس الأعلى للمقاومة ولا بهيئته السياسية مليشيا الحوثي تفرج عن قيادات مؤتمرية بالحديدة احتجزتهم قبل العيد الوطني "61"من سبتمبر القوات المشتركة تحبط تحركات ومحاولة إستحداث حوثية في محور الحديدة أوساسونا يكسر سلسلة نتائجه الضعيفة بإسقاط ألافيس مؤتمر صنعاء ..يطالب الحوثيين بمنح الحكومة القادمة كافة الصلاحيات وإنهاء الكوابح التي تقف أمامها مدرسة رقية للبنات في مأرب تحتفي بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر وتوقد شعلتها تعرف على أقوى تعليق لدبلوماسي يمني على زعيم المليشيا بشأن المولد النبوي قطر تعلن موقفا ازعج المليشيات الحوثية وتؤكد ان الحل في اليمن يحب ان يعتمد على المرجعيات الثلاث أبو زرعة يعلق على الهجوم الحوثي الذي استهدف العرض العسكري في محور علب ويهاتف قائد المحور تعليق جميع رحلات شهر أكتوبر.. سلطات صنعاء تتذمر والأردن لم تُبلغ
وضع أوساسونا، حدا لسلسلة نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / 0 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.
وارتفع رصيد أوساسونا، الذي حصد نقطة وحيدة من لقاءاته الـ4 الماضية في البطولة، إلى 10 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد ألافيس، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط، ليبقى في المركز السادس عشر.
وافتتح خوزيه أرناييز التسجيل لأوساسونا في الدقيقة 36، قبل أن تتضاعف معاناة ألافيس، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أنطونيو بلانكو في الدقيقة 49. واستغل أوساسونا النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف الكرواتي آنتي بوديمير الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 90.
ويعد هذا هو الانتصار الأول لأوساسونا في المسابقة منذ 27 آب/أغسطس الماضي، عندما تغلب 2 / 1 على مضيفه فالنسيا في المرحلة الثالثة للبطولة