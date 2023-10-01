مؤتمر صنعاء ..يطالب الحوثيين بمنح الحكومة القادمة كافة الصلاحيات وإنهاء الكوابح التي تقف أمامها

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب حزب المؤتمر الشعبي العام، الأحد، إعطاء الحكومة القادمة في صنعاء ـ غير المعترف بها دوليا ـ بمنحها كافة الصلاحيات لأداء مهامها وضرورة إزالة وإنهاء كل المعيقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها في تأدية وتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها، بعد أيام من إقالة حكومة بن حبتور الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة صادق أمين أبو رأس رئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء.

وذكر موقع "المؤتمر نت" الذي يعمل من صنعاء أن الاجتماع ناقش المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بتعيين الحكومة القادمة بمناطق الحوثيين بعد إقالة حكومة بن حبتور.

ورحب المؤتمر، بإقالة حكومة بن حبتور وتعيين حكومة "كفاءات" قائمة على الشراكة الوطنية، مشدداً على "أهمية أن تعطى للحكومة القادمة كافة الصلاحيات لأداء مهامها وضرورة إزالة وإنهاء كل المعيقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها".

وأكد المؤتمر الشعبي العام أنه "سيظل ثابتاً على مواقفه في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله".

وشدد الاجتماع على أن تتحمل "الحكومة القادمة المسؤولية الكاملة في الدفاع عن الوطن والحفاظ على الثوابت الوطنية ووحدة وسيادة واستقلالية القرار الوطني للجمهورية اليمنية".