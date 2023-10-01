مدرسة رقية للبنات في مأرب تحتفي بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر وتوقد شعلتها

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس /أحمد حوذان

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نظمت مدرسة رقية في مدينة مأرب بالروضة اليوم، حفلا فنيا كرنفاليا احتفاءً بالعيد الوطني "61"لثورة "26" من سبتمبر وال "60" لثورة الرابع عشر من اكتوبر .

وفي الحفل الذي حضره عضو فريق الأنشطة الطلابية في مدينة مأرب الاستاذ، حميد الاعضب ومدراء عدد من المدارس وهيئة التدريس ورئيس مجلس الآباء لمدرسة رقية.

وفي كلمة مديرة المدرسة الاستاذة ، سعاد عبدالقادر ، أكدت فيها أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لم تكن مجرد ذكرى دونتها كتب التاريخ، وانما قدر اختطه شعبنا العظيم ،وسكب من اجلها الدماء ...مشيرة إلة أنها لم تكن ذكرى عابرة، بل حركة ثورية متجددة لثورة النضال ضد الكهنوت السلالي. فهما المعيار وهما الميزان وهما الصديقان اللصيقان لكل حر وطني شريف ولأي قوى وطنية صادقة .

وأشارت ان ثورة سبتمبر هي لمن اثبت الواقع والوقائع بأنهم حملة المشروع الوطني الكبير. والولاءً للجمهورية والثورة والشرعية الدستورية والوقوف ضد النشروع السلالي الإرهابي، وانتصاراً للديمقراطية.

وأوضحت أن اجدادنا قاموا بثورة ضد الكهنوت الإمامي ،فثورة الأحفاد هي الأقسى والأشد ،بانتظار الغد القريب جدا ، مقولة نطلقها من بيوتنا ونعلنها من مدارسنا وجامعاتنا وجبالنا ومتارسنا من شوارعنا، وحدائقنا ونعلنها بصوت عال سقوط الحكم الإمامي السلالي الكهنوتي في اليمن وقيام دولة اليمن الاتحادية .

كما ألقى الاستاذ حميد الاعضب كلمة باسم الضيوف اكد أن ثورة السادس من العشرين هي فكرة احرار، وتخطيط قادة ،وتنفيذ قادة ،وتاييد أممي وشعبي.

وقال الاعضب ان ثورة سبتمبر أخرجت اليمنيين من عبادة الأئمة إلى عبادة الله عز وجل ،ومن ظلم الائمة إلى عدل الجمهورية، ومن ضيق المذهبية الى الحرية والعدل والمساواة. واشار ان ثورة سبتمبر قامت على أعتى الانظمة ،على شرذمة وعائلة ارادت ان تحكم الشعب وتستعبده وتستبدبه، وهي الآن تتجدد على احفادها الكهنة .

كما ألقيت قصيدتان قدمها الشعراء، الشاعرة نسيبة الكامل ، ،اشادت والشاعر عبدالله الشامي جميعها بالأدوار النضالية لأبطال ثوتي سبتمبر وأكتوبر من اجل الحرية والكرامة و سيادة الوطن واستقلاله.... تخلل الحفل فقرات فنية ومسرحية شارك فيها طلاب المدرسة نالت استحسان الحاضرين.