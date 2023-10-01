مدرسة رقية للبنات في مأرب تحتفي بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر وتوقد شعلتها تعرف على أقوى تعليق لدبلوماسي يمني على زعيم المليشيا بشأن المولد النبوي قطر تعلن موقفا ازعج المليشيات الحوثية وتؤكد ان الحل في اليمن يحب ان يعتمد على المرجعيات الثلاث أبو زرعة يعلق على الهجوم الحوثي الذي استهدف العرض العسكري في محور علب ويهاتف قائد المحور تعليق جميع رحلات شهر أكتوبر.. سلطات صنعاء تتذمر والأردن لم تُبلغ رئيس حكومة اليمن في الدوحة ونظيره القطري يؤكد على موقف دائم لبلاده تجاه اليمن هجوم انتحاري وسط العاصمة التركية أنقرة تتضمن تغيير نظام الحكم وحظر مواقع التواصل.. الكشف عن ''التغييرات الجذرية'' التي كان عبدالملك الحوثي سيعلن عنها يوم المولد النبوي للمرة الأولى منذ 30 عاما.. وصول بعثة إنسانية أممية إلى هذا الإقليم الجيش السوداني يعلن عن طرد الدعم السريع من منطقة في الخرطوم بحري
قال سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، إن زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، ينظر للمولد النبوي كأنه بازار كبير يبيع من خلاله بضاعته الفاسدة باسم رسول الله.
وأضاف جميح -في منشور بصفحته على فيسبوك- "يخرج اليمنيون للاحتفال بالمولد النبوي، فيصور الحوثيون احتفال الناس في وسائل الإعلام بأنه تفويض شعبي لزعيم الجماعة بقيادة البلاد".
وتابع: هل رأيتم كذباً على الله وعلى الدين وعلى الشعب كهذا؟! وتستغل جماعة الحوثي مناسبة المولد النبوي وهي ذكرى دخيلة على اليمنيين كمهرجان سياسي تريد من خلاله تدجين الذهنية اليمنية بفكرة القداسة والحصانة السلالية، بهدف تأصيل فكرة الولاية والتفويض الإلهي لها بالحكم، بزعهما الانتساب للرسول محمد، من خلال ادعائها الانتساب للإمام علي.