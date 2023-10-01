تعرف على أقوى تعليق لدبلوماسي يمني على زعيم المليشيا بشأن المولد النبوي

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، إن زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، ينظر للمولد النبوي كأنه بازار كبير يبيع من خلاله بضاعته الفاسدة باسم رسول الله.

وأضاف جميح -في منشور بصفحته على فيسبوك- "يخرج اليمنيون للاحتفال بالمولد النبوي، فيصور الحوثيون احتفال الناس في وسائل الإعلام بأنه تفويض شعبي لزعيم الجماعة بقيادة البلاد".

وتابع: هل رأيتم كذباً على الله وعلى الدين وعلى الشعب كهذا؟! وتستغل جماعة الحوثي مناسبة المولد النبوي وهي ذكرى دخيلة على اليمنيين كمهرجان سياسي تريد من خلاله تدجين الذهنية اليمنية بفكرة القداسة والحصانة السلالية، بهدف تأصيل فكرة الولاية والتفويض الإلهي لها بالحكم، بزعهما الانتساب للرسول محمد، من خلال ادعائها الانتساب للإمام علي.