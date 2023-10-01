أبو زرعة يعلق على الهجوم الحوثي الذي استهدف العرض العسكري في محور علب ويهاتف قائد المحور

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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‏أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، بالجاهزية القتالية التي يتمتع بها أفراد محور علب بمحافظة صعدة والمعنويات العالية والعزيمة الصلبة للجنود.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه بقائد محور علب، قائد اللواء 63 مشاة، اللواء ياسر مجلي، للاطلاع على تفاصيل الاستهداف الإجرامي الغاشم والجبان الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف الحفل العسكري الذي أحيته قيادة محور علب بمحافظة صعدة، يوم أمس في قيادة المحور، بمناسبة العيد الوطني الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

وأشار عضو مجلس القيادة، إلى أن سلوكيات الحوثي العدائية تتكسر دوماً أمام صلابة و بأس الأبطال في كافة مواقع البطولة والشرف، في الوقت الذي تعودت فيه المليشيات الحوثية على الهزيمة والغدر والدفع بالعناصر المخدوعة إلى محرقة الموت.

‏وأكد المحرمي، أن مليشيات الحوثي في أضعف حالاتها وتبحث عن نصر معنوي ترفع به معنويات ميليشياتها الهابطة، وما استخدامها للطيران المسير والمدفعية وصواريخ الكاتيوشا ضد العرض العسكري للقوة المرابطة في محور علب إلا دليل راسخ على إنها بلغت حد اليأس.

وقال "بدورنا نحيي الأبطال الذين كبحوا جماح العدو وأفشلوا مخططه، وأن هذا العمل الحوثي يهدف لتقويض جهود الأشقاء والمساعي الاقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، كما أنه يعد خرقاً واضحاً للهدنة الأممية".

‏وترحم عضو مجلس القيادة الرئاسي، على أرواح الشهداء واطمئن على سلامة الجرحى، مشيداً بدورهم في الرد السريع على مصادر النيران الحوثية، منوهاً بجاهزية قوات العمالقة لإسناد محور علب على امتداد الجبهات وتلقين العدو الذي لم يحترم الهدنة درساً قاسياً.

‏بدوره ثمن اللواء ياسر مجلي، اهتمام عضو مجلس القيادة باوضاع محور علب، ونقل له تحيات القادة و الضباط والأفراد مؤكدًا أن مليشيات الحوثي لم تلتزم بالهدنة وتمارس أسلوب العصابات في التسلل والمكر، و توعد بالاحتفاظ بحق قوات المحور بالرد السريع والموجع على مليشيات الحوثي.

وأعلنت قوات الجيش اليمني بمحور علب، امس السبت مقتل جندي وجرح آخرين بهجوم حوثي استهدف عرضاً عسكرياً بمناسبة العيد الـ61 ثورة 26 سبتمبر في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

وقال محور علب العسكري في بيان له، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، شنت ”هجوماً غادراً“ على مواقعنا على امتداد الجبهة في مديرية باقم، ونفذت بالتزامن ضربات بالمدفعية والطيران المسير وصواريخ الكاتيوشا على موقع للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وأشار محور علب إلى أن قوات الجيش صدت الهجوم الحوثي وأسقطت عددا من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن هذا “الاختراق الهمجي يعتبر تحديا لكل المساعي الاقليمية والدولية الرامية الى احلال السلام، ويأتي استمرارا لسلسلة من الخروقات التي لم تتوقف منذ بدء سريان الهدنة المعلنة”.

وأكد المحور في بيانه على احتفاظ قيادة المحور بحق الرد وانها لن تتوانى في القيام بواجباتها الوطنية ضمن مؤسسة الدفاع اليمنية وفي إطار قوات التحالف العربي المجيد.