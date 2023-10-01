تعليق جميع رحلات شهر أكتوبر.. سلطات صنعاء تتذمر والأردن لم تُبلغ

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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اعتبرت مليشيا الحوثي تعليق رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء مؤشرا لعدم جدية التحالف في التوجّه الجاد للسلام، واستهتاراً بكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، حد قولها.

وزعمت المليشيا أن تعليق الرحلات يعكس حجم ما أسمته "الإصرار على الحصار ومضاعفة معاناة المرضى والمسافرين"، محملة إدارة الشركة في عدن ودول التحالف كافة التداعيات لتلك الخطوة.

ونفت قيامها بتجميد أرصدة الشركة في صنعاء، لكنها أقرَّت بشكل ضمني بحظر ثمانين مليون دولار، قائلة إن حديث اليمنية عن فرض قيود عن ثمانين مليون دولار محاولة لإخفاء حقيقة المبالغ في حساباتها الأخرى في عدن والخارج، التي تتجاوز مائة مليون دولار.

وتنظم الخطوط اليمنية 6 رحلات تعد الوحيدة بين مطاري صنعاء وعمّان في الأردن، التي بدأت في أبريل 2022 وفقا لاتفاق الهدنة، واستمرت رغم انتهاء الهدنة في أكتوبر من العام ذاته.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن هيثم مستو، إن بلاده لم تبلغ حتى الآن بتعليق الخطوط الجوية اليمنية رحلاتها من صنعاء إلى عمّان خلال شهر أكتوبر.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الشركة تشغل حاليا ست رحلات أسبوعيا بين صنعاء والأردن، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني منحت تصاريح لتشغيل الرحلات بحسب الطلب.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية استأنفت رحلاتها من صنعاء إلى عمّان لأول مرة في أبريل 2022، بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات.

وفي وقت سابق، طالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية مليشيا الحوثي برفع القيود التي تفرضها على أرصدتها المالية في صنعاء، منذ شهر مارس الماضي، التي تجاوزت ثمانين مليون دولار.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن إقدام المليشيا على حظر السَّحب من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية، وتسبب لأنشطتها بأضرار بالغة.

وأوضحت أنها حاولت، طوال الفترة الماضية، الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع ثلاث رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة المستمرة حتى نهاية سبتمبر الجاري.

من جانبها، قالت مصادر في وكالات السفر إن الخطوط اليمنية علَّقت كافة رحلاتها لشهر أكتوبر القادم من مطار صنعاء؛ على خلفية استمرار حظر الحوثيين أرصدتها.