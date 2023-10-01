هجوم انتحاري وسط العاصمة التركية أنقرة

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اعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الاحد، أن اثنين من رجال الشرطة اصيبا بجروح طفيفة جراء اطلاق نار حدث بعد الهجوم الارهابي الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية بالعاصمة انقرة.
وقال الوزير التركي في تصريح صحفي تعلقيا على انفجار أنقرة "ان ارهابين اثنين نفذا هجوما بسيارة أمام مدخل مديرية الأمن العام وقام أحدهما بتفجير نفسه".
وقالت الداخلية التركية ان "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة عسكرية خفيفة نحو الساعة 09:30 صباحا (06:30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير".
وقالت وسائل إعلام تركية رسمية إن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في الهجوم.