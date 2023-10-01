تتضمن تغيير نظام الحكم وحظر مواقع التواصل.. الكشف عن ''التغييرات الجذرية'' التي كان عبدالملك الحوثي سيعلن عنها يوم المولد النبوي

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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كشف مسئول كبير في الحكومة اليمنية الشرعية، عن مخطط حوثي، كان ينوي زعيم الجماعة الاعلان عنه بالتزامن مع احتفالهم بذكرى المولد النبوي.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن تأجيل زعيم مليشيا الحوثي التابعة لايران المدعو عبدالملك الحوثي، عما اسماه "تغييرات جذرية"، وحصرها بإقالة ما يسمى "حكومة الانقاذ"، جاء بعد الانتفاضة الشعبية العارمة التي اجتاحت العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا، احتفاء بالذكرى ال 61 لثورة 26 سبتمبر المجيد، والتي كان لها الفضل في احباط هذه المخطط الإيراني القذر الذي ينوي القضاء على ما تبقى من المكتسبات الوطنية واستكمال المشروع الفارسي في اليمن، وفق وكالة سبأ.

وأوضح معمر الإرياني، أن المعلومات تؤكد ان مليشيا الحوثي كانت ماضية في استنساخ النموذج الإيراني عبر ما وصف ب "التغييرات الجذرية" والتي تتضمن بحسب الارياني ''تعديل الدستور، وتغيير نظام الحكم ، وحل البرلمان والسلطة القضائية واستبدالها بمايسمى المنضومة العدلية، والغاء السلطة المحلية وتمكين المناطق العسكرية من إدارة شئون المحليات، وحل التنظيمات السياسية وتجريم العمل السياسي والمجتمع المدني، وإلغاء الانتخابات، وتشريع تأميم الملكيات العامة والخاصة، وإلغاء الصحافة الاهلية، وحظر وسائل التواصل الاجتماعي''.

وأشار الارياني الى أن اقالة ما يسمى "حكومة الانقاذ" المشكلة بالمناصفة من مليشيا الحوثي وما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي العام في ‎صنعاء، إلغاء للشراكة الصورية بين الطرفين، ومحاولة لتقديم الحكومة التي لم تكن تمتلك أي صلاحيات إدارية، كبش فداء، وتحميلها المسئولية عن التركة الكبيرة من الفساد والفشل الذي قادته مليشيا منذ انقلابها على الدولة، وتأكيد جديد على عدم قبولها بالشراكة والتعايش مع أي مكون سياسي.

ووجه الارياني التحية والتقدير لشباب ونساء اليمن الماجدات اللذين خرجوا بشكل عفوي وبدافع الوازع الوطني في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، وعدد من المحافظات، رغم حملات القمع والإرهاب الحوثية، رافعين الاعلام ومرددين الشعارات الوطنية، احتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، مؤكدين تمسكهم بقيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية، ورفض أي محاولات للمساس بها، والنيل من تضحيات الآباء والأجداد.

وكانت عدة محافظات يمنية شهدت تظاهرات شعبية احتفاء بثورة 26 سبتمبر التي صادفت يوم الثلاثاء الماضي، وتحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال الحوثيين مئات المحتفلين وسط مطالبات بسرعة الافراج عنهم.

ويوم الاربعاء الماضي الذي صادف ذكرى المولد النبوي اعلن عبدالملك الحوثي اقالة الحكومة (غير المعترف بها) وتكليفها بتصريف الاعمال ويوم 21 سبتمبر تحدث الحوثي عن تغييرات جذرية سيعلن عنها يوم المولد.