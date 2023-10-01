للمرة الأولى منذ 30 عاما.. وصول بعثة إنسانية أممية إلى هذا الإقليم الجيش السوداني يعلن عن طرد الدعم السريع من منطقة في الخرطوم بحري السعودية تكشف عن ميزانية 2024 بعجز يصل إلى 21 مليار دولار بـ9 لاعبين وظلم تحكيمي.. ليفربول يسقط في الوقت القاتل أمام توتنهام الحوثي ينسف الهدنة ويستهدف عرضاً عسكرياً بقذائف الكاتيوشا وعدد من الطائرات المسيرة - تفاصيل الخطوط الجوية اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن العالم الهولندي يظهر من جديد و يحذر من 3 أيام بأكتوبر… تفاصيل وكيل محافظة مأرب يفتتح مخيم سكني للنازحين وتوزيع فصول بديلة بكلفة 406 آلاف دولار تفاصيل هيكل قديم كشفته الفيضانات الليبية المدمرة ريال مدريد يفرمل جيرونا ويستعيد صدارة الليغا
أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية بوصول أول بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى إقليم قره باغ اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.
وأضافت أن البعثة الأممية وصلت في الصباح الباكر إلى مدينة ستيباناكيرت (خانكندي) قادمة من مدينة أغدام.
وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري.
ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قره باغ. وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر الجاري في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا. وتم في مدينة غورس الأرمنية الواقعة بالقرب من حدود قره باغ فتح مركز لقبول النازحين قد تجاوز عددهم 100 ألف شخص