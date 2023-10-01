بـ9 لاعبين وظلم تحكيمي.. ليفربول يسقط في الوقت القاتل أمام توتنهام

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تجرع فريق ليفربول هزيمة مؤلمة أمام مضيفه توتنهام (1-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومباشرة بعد نهاية المباراة، اعترفت هيئة الحكام في الدوري الإنجليزي بالخطأ الفادح، الذي وقع في المواجهة.

وسجل الكولومبي لويس دياز هدفا لنادي ليفربول في المواجهة أمام توتنهام، بعد تمريرة من زميله المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ 33، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" تدخلت لإلغاء الهدف، رغم احتجاجات لاعبي "الريدز".

وجاء في بيان لهيئة الحكام، نقلته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "نعترف بحدوث خطأ بشري كبير، وسنقوم بالعمل على إجراء مراجعة كاملة، بعدما جرى إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل، من قبل فريق حكام المباراة".

وأضاف بيان هيئة الحكام: "لقد كان هذا خطأ واقعياً وواضحاً، وكان من المفترض أن يجري احتساب الهدف لصالح ليفربول، من خلال تدخل تقنية الفيديو المساعد (فار)، التي فشلت في عملها خلال المباراة".

ووجه المدير الفني لنادي ليفربول، المدرب الألماني يورغن كلوب، انتقادات مباشرة بعد نهاية المباراة، بقوله: "هدف لويس دياز صحيح، وهو ليس تسللا عندما تشاهد ما حدث في المباراة. تقنية الفيديو قامت برسم خط بشكل خاطئ".

وخلال المباراة، تعرض ثنائي ليفربول كورتس جونز وديوجو جوتا للطرد في الدقيقتين 26 و70. وكان هيونج مين سون قد افتتح التسجيل لتوتنهام في الدقيقة (36)، وعدل كودي جاكبو النتيجة لليفربول في الدقيقة (45).

وبينما كانت المباراة تسير نحو النهاية بنتيجة التعادل هدف لمثله، سجل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه هدفا قاتلا للسبيرز في الدقيقة 90+6.

وهذه هي الخسارة الأولى لليفربول في الموسم الحالي للدوري، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، ويتراجع إلى المركز الرابع، مفوتا فرصة انتزاع الصدارة من نادي مانشستر سيتي، الذي مني بدوره بالهزيمة الأولى في الموسم على يد مضيفه وولفرهامبتون. أما نادي توتنهام فارتقى إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة