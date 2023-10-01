الحوثي ينسف الهدنة ويستهدف عرضاً عسكرياً بقذائف الكاتيوشا وعدد من الطائرات المسيرة - تفاصيل

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قامت مليشيا الحوثي الارهابية ظهر امس السبت باستهداف عرض عسكري بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر في محور علب بمديرية باقم محافظة صعدة ، يأتي ذلك ضمن خروقات مليشيا الحوثي للهدنة ، وفي ردة فعل واضحة لحقد مليشيا الحوثي الإرهابية على ثورة 26 سبتمبر وأهدافها المجيدة .

وقال اللواء ياسر مجلي قائد محور علب أن مليشيا الحوثي حاولت ظهر امس السبت استهداف حفل ذكرى 26 سبتمبر بقذائف الكاتيوشا وعدد من الطائرات المسيرة، وقامت بالهجوم على مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم لكن أبطال الجيش تمكنو من صد الهجوم، وكبدتهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد.

وأكدت قيادة محور علب أن محاول الاستهداف تأتي ضمن سلسة من خروقات مليشيا الحوثي للهدنة في محاولة منها لإعادة الصراع ورحى الحرب، في تصرف همجي وواضح لخرق الهدنة وعملية السلام في اليمن حسب ماذكر المركز الاعلامي لمحور علب.

مؤكدًا أن هذا الاستهداف يفضح أخلاقيات مليشيا الحوثي الإرهابية وعدم احترامها لأخلاقيات الحرب ،وأن تاريخ مليشيا الحوثي مليئ بالغدر وخيانة العهود والمواثيق .

وليست هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها مليشيا الارهاب لاختراق الهدنة، ففي وقت سابق تمكن أبطال المحور من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في سماء مديرية باقم .