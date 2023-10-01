الحوثي ينسف الهدنة ويستهدف عرضاً عسكرياً بقذائف الكاتيوشا وعدد من الطائرات المسيرة - تفاصيل الخطوط الجوية اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن العالم الهولندي يظهر من جديد و يحذر من 3 أيام بأكتوبر… تفاصيل وكيل محافظة مأرب يفتتح مخيم سكني للنازحين وتوزيع فصول بديلة بكلفة 406 آلاف دولار تفاصيل هيكل قديم كشفته الفيضانات الليبية المدمرة ريال مدريد يفرمل جيرونا ويستعيد صدارة الليغا طيران اليمنية تطالب الحوثيين برفع القيود على أرصدتها في صنعاء تربية الجوف تتسلم 3 مدارس لنازحي المحافظة بتمويل منظمة كويتية اكتشاف قرية غامضة في قاع بحيرة منذ آلاف السنين مليشيا الحوثي تقر بمصرع "6" من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تنفيذيين بشركة الخطوط الجوية اليمنية أن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن ردا على منع إدارة جماعة الحوثي الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.
وقال مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.
وذكرت المصادر أن الخطوط الجوية اليمنية اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70بالمئة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 بالمئة، إلى الحكومة المعترف بها دوليا.
وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن. وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر داعية الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة "بشكل غير قانوني" على أصولها.
واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل 2022.