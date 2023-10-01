وكيل محافظة مأرب يفتتح مخيم سكني للنازحين وتوزيع فصول بديلة بمأرب بكلفة 406 آلاف دولار تفاصيل هيكل قديم كشفته الفيضانات الليبية المدمرة ريال مدريد يفرمل جيرونا ويستعيد صدارة الليغا طيران اليمنية تطالب الحوثيين برفع القيود على أرصدتها في صنعاء تربية الجوف تتسلم 3 مدارس لنازحي المحافظة بتمويل منظمة كويتية اكتشاف قرية غامضة في قاع بحيرة منذ آلاف السنين مليشيا الحوثي تقر بمصرع "6" من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية رئيس الحكومة اليمنية يصل العاصمة القطرية الدوحة اغلاق وكالة سبأ النسخة الحوثية من قبل هذا المنصة المشهورة ...تفاصيل مأرب ..إشهار حركة "الإنقاذ الوطني"..تفاصيل
افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، اليوم في مدينة مأرب، مخيم بيور هاندز الثالث للنازحين، ومشروع الفصول البديلة للمدارس والمقدمين من منظمة بيور هاندز بكلفة 405 آلاف و 800 دولار.
حيث افتتح الوكيل مفتاح ومعه نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الدكتور خالد الشجني المخيم السكني للنازحين في مخيم الجفينة والذي يضم 50 وحدة سكنية دائمة من البناء الخرساني الشعبي ومسجدا كبيرا وخدمات الصرف الصحي، بكلفة 233 ألف دولار وجرى توزيعها للأسر المستفيدة من النازحين البالغة 50 أسرة.
كما افتتح في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار، بدء الدراسة في الفصول البديلة من الكرفانات التي قدمتها المنظمة للمدرسة وعددها خمسة فصول إضافة إلى إدارة مدرسية وصرف صحي، مع التأثيث والتجهيز.
من جانبه أوضح رئيس منظمة بيور هاندز محمد الحجاجي، أن الفصول المقدمة تأتي ضمن مشروع يتضمن تقديم 36 فصلا بديلا مع التجهيز والتأثيث في تسعة مواقع محددة من قبل مكتب التربية والتعليم والوحدة التنفيذية بالمحافظة وبكلفة بلغت 172 ألف دولار.
مشيرا إلى أن المشروع يهدف لدعم قطاع التعليم بمحافظة مأرب لمساعدته على مواجهة احتياجات نقص الفصول الدراسية والتجهيز والتأثيث لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.