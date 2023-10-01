وكيل محافظة مأرب يفتتح مخيم سكني للنازحين وتوزيع فصول بديلة بمأرب بكلفة 406 آلاف دولار

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 147

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ، اليوم في مدينة مأرب، مخيم بيور هاندز الثالث للنازحين، ومشروع الفصول البديلة للمدارس والمقدمين من منظمة بيور هاندز بكلفة 405 آلاف و 800 دولار.

حيث افتتح الوكيل مفتاح ومعه نائب مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الدكتور خالد الشجني المخيم السكني للنازحين في مخيم الجفينة والذي يضم 50 وحدة سكنية دائمة من البناء الخرساني الشعبي ومسجدا كبيرا وخدمات الصرف الصحي، بكلفة 233 ألف دولار وجرى توزيعها للأسر المستفيدة من النازحين البالغة 50 أسرة.

كما افتتح في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار، بدء الدراسة في الفصول البديلة من الكرفانات التي قدمتها المنظمة للمدرسة وعددها خمسة فصول إضافة إلى إدارة مدرسية وصرف صحي، مع التأثيث والتجهيز.

من جانبه أوضح رئيس منظمة بيور هاندز محمد الحجاجي، أن الفصول المقدمة تأتي ضمن مشروع يتضمن تقديم 36 فصلا بديلا مع التجهيز والتأثيث في تسعة مواقع محددة من قبل مكتب التربية والتعليم والوحدة التنفيذية بالمحافظة وبكلفة بلغت 172 ألف دولار.

مشيرا إلى أن المشروع يهدف لدعم قطاع التعليم بمحافظة مأرب لمساعدته على مواجهة احتياجات نقص الفصول الدراسية والتجهيز والتأثيث لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب.