تفاصيل هيكل قديم كشفته الفيضانات الليبية المدمرة

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت الفيضانات الأخيرة في ليبيا عن هياكل أثرية مدفونة منذ فترة طويلة في مستوطنة يونانية قديمة خارج مدينة درنة المدمرة، ومع ذلك، فإن حجم الكارثة يعيق جهود الحفاظ عليها.

واكتشفت السلطات المحلية الهيكل أثناء مسح الأضرار التي لحقت بمدينة قورينا اليونانية التي تأسست عام 631 قبل الميلاد.

ازدهرت مدينة قورينا في القرن الرابع قبل الميلاد كمركز للنشاط الزراعي والتجاري، وتحمل العديد من المعالم القديمة مثل المعابد المخصصة لزيوس وأبولو على التوالي، جاء ذلك بحسب ما ذكره موقع أرت نيوز.

لكن قورينا الآن في حاجة ماسة إلى المساعدة بعد انهيار سد قديم في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من درنة، مما أدى إلى إطلاق سيل من المياه عبر شرق ليبيا، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 4000 شخص بينما أصبح 8000 آخرون في عداد المفقودين.

بدأت الفيضانات بالقرب من درنة بعد أن ضربت العاصفة دانيال البلاد في 10 سبتمبر ، وهي عاصفة مدمرة تسببت أيضًا في إحداث دمار في اليونان وتركيا وبلغاريا.

وتسببت العاصفة في رياح قوية وفيضانات مفاجئة، وسجلت رقما قياسيا جديدا لهطول الأمطار في ليبيا، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفي حين كانت الأضرار واسعة النطاق في جميع البلدان المتضررة، فقد اصطدمت العاصفة في ليبيا بسدين قديمين تم بناؤهما في السبعينيات من الطين والصخور والأرض. في حين كانت هناك تحذيرات منذ فترة طويلة بشأن حالة السدود، والتي يعود تاريخها إلى أواخر التسعينيات.