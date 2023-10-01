طيران اليمنية تطالب الحوثيين برفع القيود على أرصدتها في صنعاء

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الحوثيين برفع القيود التي يفرضوها منذ شهر مارس الماضي على الحسابات والأرصدة المالية التابعة للشركة في صنعاء، والتي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان، إن الحوثيين اقدموا على حظر سحب شركة اليمنية من أرصدتها المالية في بنوك صنعاء مرتبط بمطالب ومبررات غير قانونية ولا معقولة. وأضافت ان حضر ارصدة الشركة تسبب بأضرار بالغة بنشاطها، ومواجهتها الكثير من التحديات والصعوبات.

وجددت الشركة في بيانها التأكيد على التزامها بقواعد العمل الإنساني أولا، والتجاري ثانيا، وأهمية تحييد الشركة عن الصراع السياسي، باعتبارها الناقل الوطني الوحيد في البلاد.

وأضافت " أن شركة اليمنية ابلغت الحوثيين بان مطالبتهم بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية، أمراً ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، وأن الشركة مستعدة لتشغيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى أي جهة دولية شريطة حصولها على تصاريح تشغيل دولية.

ولفتت شركة، إلى تقدمها بمقترح لرفع القيود على حساباتها وأرصدتها المالية والسحب منها لتغطية النفقات التشغيلية للشركة.

وأشارت إلى أن الشركة حاولت طوال الفترة الماضية الاعتماد على مواردها الداخلية الأخرى، وأعادت التشغيل من صنعاء إلى عمّان بواقع ثلاث رحلات جديدة، مضافة إلى الرحلات الإنسانية الثلاث السابقة، ليصبح التشغيل من صنعاء إلى عمّان بشكل شبه يومي كخطوة إبداء حُسن نية، وهو ما استمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، في ظل عدم السماح للشركة بالسحب من أرصدتها في صنعاء، الأمر الذي الحق ضررا بالغا بالشركة