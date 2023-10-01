تربية الجوف تتسلم 3 مدارس لنازحي المحافظة بتمويل منظمة كويتية

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تسلم مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف، اليوم السبت، ثلاث مدارس في مناطق النزوح شرق المحافظة بعد استكمال عملية بنائها وتأثيثها وتجهيزها من الوكالة اليمنية الدولية للتنمية، بتمويل من مؤسسة الرحمة العالمية بالكويت.

وجرت مراسيم التسليم بين الدكتور عبدالله عبدالوهاب الجوري، مدير إدارة الشراكات بالوكالة اليمنية الدولية للتنمية، ومدير التربية والتعليم بمديرية خب والشعف صالح عسكر، ممثلًا عن مكتب التربية والتعليم بالجوف.

وخلال التسليم، أوضح الدكتور الجوري أن المدارس التي جرى تسليمها هي مدرسة الصالحي بمنطقة أبو جنب بالرويك، ومدرسة العقيلي1 بمخيم القيرة، ومدرسة العقيلي2 بمخيم همام.

وأوضح أن كل مدرسة تتكون من 5 فصول ودورتي مياه، مع كافة التجهيزات المدرسية والمكتبية، مشيرًا إلى أنها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. من جهته، أكد مدير التربية بالمديرية صالح عسكر، أن المدارس الثلاث ستسهم بشكل كبير في استمرار العملية التعليمية، من خلال توفير بيئة مناسبة لتعليم مئات الطلاب الذين يسكنون مخيمات النزوح وحرموا من التعليم منذ نزوحهم من الجوف قبل ثلاث سنوات، داعيًا إلى مزيد من المشاريع المماثلة لتلبية الاحتياج الكبير ومواجهة النزوح المستمر الذي يخلف عجزًا في استيعاب الطلبة ويهدد بمزيد من التسرب والحرمان من التعليم.

وقدّم عسكر شكره لجمعية الرحمة العالمية وفاعلي الخير والوكالة اليمنية الدولية للتنمية، مثمنًا للأشقاء في دولة الكويت- أميرًا وحكومة وشعًبا- دورهم الإنساني، ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ودعمهم المستمر.