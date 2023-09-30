السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقرت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، بمصرع ستة من جنودها في محافظتي صنعاء والبيضاء، يعتقد انهم قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

و ذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أنه جرى تشييع اليوم السبت، ستة من مقاتلي الجماعة يحملون رتبا عسكرية، أربعة في صنعاء، واثنان في البيضاء.

ويرجح أنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، ما يرفع مقاتليهم الذين قضوا منذ مطلع سبتمبر الجاري إلى 42 مقاتلاً.