اكتشاف قرية غامضة في قاع بحيرة منذ آلاف السنين مليشيا الحوثي تقر بمصرع "6" من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية رئيس الحكومة اليمنية يصل العاصمة القطرية الدوحة اغلاق وكالة سبأ النسخة الحوثية من قبل هذا المنصة المشهورة ...تفاصيل مأرب ..إشهار حركة "الإنقاذ الوطني"..تفاصيل محافظ الحديدة..نحتفل بالذكرى 61 ونحن بدون كهرباء أو ماء وأبناءنا يتعلمون تحت الأشجار والخيام ومدرسونا جوعى بلا رواتب منذ دخولنا الخوخة مليشيا الحوثي تجدد التصعيد عسكريا على تعز اتحاد كرة القدم يوقع اتفاقية لبيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات المنتخب الأول الجيش يسقط مسيرات للمليشيات الحوثية ويفشل هجمات لها في محور علب أبناء مديريات صبر في مأرب يحتفلون بالعيد "61" لثورة 26 سبتمبر
أقرت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، بمصرع ستة من جنودها في محافظتي صنعاء والبيضاء، يعتقد انهم قتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية.
و ذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أنه جرى تشييع اليوم السبت، ستة من مقاتلي الجماعة يحملون رتبا عسكرية، أربعة في صنعاء، واثنان في البيضاء.
ويرجح أنهم سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية، ما يرفع مقاتليهم الذين قضوا منذ مطلع سبتمبر الجاري إلى 42 مقاتلاً.