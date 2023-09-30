رئيس الحكومة اليمنية يصل العاصمة القطرية الدوحة

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصل رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، السبت، الى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء سيجري خلال الزيارة مباحثات مع المسئولين في دولة قطر لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في مختلف المجالات.

وأضافت بأنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء، افتتاح معرض اكسبو الدوحة 2023، تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" والذي تشارك فيه اكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.