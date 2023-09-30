اغلاق وكالة سبأ النسخة الحوثية من قبل هذا المنصة المشهورة ...تفاصيل

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أغلقت منصة "إكس" موقع وكالة سبأ الحوثية، بعد أسابيع من إغلاق منصة يوتيوب أكثر من 18 قناة تابعة للحوثيين لترويجها خطاب الكراهية.

وأدانت وكالة سبأ الحوثية، بشدة إغلاق حسابها على منصة التواصل الاجتماعي " X "، تويتر سابقاً، معتبرة إغلاق حسابها "إجراءً تعسفيا يكشف زيف شعارات حرية الرأي والتعبير".

وقالت الوكالة في بيان لها، إن هذا الإغلاق هدفه "حجب الحقيقة عن الرأي العام الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها الجبين منذ ما يقارب تسع سنوات". واعتبرت أن هذا الإجراء يأتي في سياق الحرب التي يشنها التحالف وما يمارسه من "تضليل وحرب إعلامية على الشعب اليمني