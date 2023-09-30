محافظ الحديدة..نحتفل بالذكرى 61 ونحن بدون كهرباء أو ماء وأبناءنا يتعلمون تحت الأشجار والخيام ومدرسونا جوعى بلا رواتب منذ دخولنا الخوخة

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية بالنظر في احتياجات المحافظة ومعاملتها بالمثل كباقي المحافظات المحررة.

وقال طاهر -في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر في مهرجان بالخوخة- "آن الأوان للمملكة العربية السعودية أن تحرف بوصلتها نحو المناطق المحررة في تهامة للعمل التنموي والخدمي. مضيفا "من حقنا على دولتنا أن تلتفت إلينا".

وتابع "نحتفل بالذكرى 61 ونحن بدون كهرباء أو ماء أو أي مشروع خدمي منذ دخولنا الخوخة غير مشاريع بسيطة قامت بها السلطة المحلية أو العميد طارق صالح".

وأردف محافظ الحديدة بالقول "سئمنا ونحن نتردد على أبواب الحكومة لبناء مجمع حكومي يحفظ كرامة موظفينا وتقديم أوراق احتياجات لمديريتي الخوخة وحيس ولم نتلقى غير مزيد من الأعذار".

وأستدرك "هناك وزراء في الحكومة يعاملوننا على أننا نازحون ومناطقنا غير محررة".

وقال المحافظ مخاطبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي "فخامة الرئيس العليمي سئمنا وقوفا على الأبواب، انتبهوا لنا قبل أن تفقدونا، فنحن نعزكم ونحترمكم، وهناك من يوهم الدولة أننا لسنا معها بل نحن موظفو الدولة ولسنا عند أحد وعلى الدولة أن تحترم موظفيها".

وعن معاناة الناس في تهامة يضيف طاهر "أبناءنا يتعلمون تحت الأشجار والخيام ومدرسونا جوعى بلا رواتب يتحصلون عليه كل أربعة أشهر ولا يتم معاملتنا أسوة بالمحافظات المحررة".

وزاد "حين صمد من صمد وانسحب من انسحب من الألوية العسكرية بقينا هنا في الخوخة وحيس، الصخرة التي كسرت الحوثي"، متابعا "نحن محاصرون، مُنعنا من التقدم في تحرير مناطقنا والعدو يفرض حصاره علينا من كل الجهات