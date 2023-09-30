مليشيا الحوثي تجدد التصعيد عسكريا على تعز

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جددت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين، تصعيدها العسكري في مختلف جبهات تعز.
وذكر المركز الإعلامي التابع لمحور تعز، أن مواجهات اندلعت يومي الخميس والجمعة في جبهتي الأقرض جنوب المدينة ومنطقة كمب الروس شمال شرق المدينة إثر إحباط الجيش محاولتي تسلل للمليشيا.
واندلعت منتصف الأسبوع الماضي اشتباكات متقطعة في جبهات غرب تعز بعد تصعيد مليشيا الحوثي لأعمالها العدائية، حيث استهدفت مواقع الجيش بالمدفعية الثقيلة والمتوسطة في الجبهات المحيطة بالمدينة (الدفاع الجوي وهان وحذران والصياحي وميلات) وجبهات الريف (الأحطوب ومقبنة والكدحة)
كما استهدفت مليشيا الحوثي جبهة وادي صالة في الجبهة الشرقية وجبهة عصيفرة شمالاً وجبهة كلابة شمال شرق إلى جانب استهدافها للجبهات الجنوبية لتعز في منطقة الصلو والأقروض والشقب.
واعتبر محور تعز ذلك تحدياً سافراً لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.