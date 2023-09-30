اتحاد كرة القدم يوقع اتفاقية لبيع حقوق النقل التلفزيوني لمباريات المنتخب الأول

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وقع الاتحاد كرة القدم، الجمعة، اتفاقية بيع حقوق النقل التلفزيوني والإعلانات والتذاكر الخاصة بمباريات المنتخب الوطني الأول، مع شركة برو انترناشيونال للتسويق.

وشارك المنتخب اليمني في التصفيات المشتركة لبطولتي كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ونشر الاتحاد اليمني لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، تفاصيل الاتفاقية، مؤكدًا أن شركة برو انترناشيونال حصلت على جميع الحقوق التجارية والإعلانية، بعد أن قدمت أفضل عرض، مقارنة بما تقدمت به الشركات الأخرى.

وأفاد الاتحاد بأن حسن باشنفر، النائب الأول وقع نيابة عن رئيس الاتحاد الشيخ أحمد صالح العيسي، فيما مثل الشركة خلال التوقيع مديرها التنفيذي يوسف خفاجي.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني نظيره السيريلانكي يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في مدينة أبها السعودية، خلال منافسات ذهاب الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية المشتركة