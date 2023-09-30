الجيش يسقط مسيرات للمليشيات الحوثية ويفشل هجمات لها في محور علب

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تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة في محور علب، بمديرية باقم، في محافظة صعدة، اليوم، من إسقاط طائرات مسيرة شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت المليشيات الإستهداف بها مواقع قوات الجيش في المحور، بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا.
وقال قائد محور علب، اللواء ياسر مجلي، إن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وأكد أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لمساعي السلام في محاولة منها لإعادة الحرب.
ولفت إلى أن ذلك يفضح أخلاقيات مليشيات الحوثي الإرهابية وعدم احترامها لأخلاقيات الحرب، وأن تاريخ هذه المليشيات مليئ بالغدر وخيانة العهود والمواثيق .