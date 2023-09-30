السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقيم اليوم في مدينة مأرب حفل خطابي وفني نظمه ملتقى مديريات صبر في إقليم سبأ؛ابتهاجا واحتفاء بذكرى العيد ال 61 لثورة 26من سبتمبر ، والذكرى ال 60لثورة 14من أكتوبر المجيدتين.

وفي الحفل أكد رئيس الملتقى الدكتور عبدالعزيز السبئي في كلمة له أن الاحتفال بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر مناسبة غالية وعزيزة على كل يمني شريف.

وأشار فيها إلی أن ثورة الـ 26 من سبتمبر مثلت أهم حدث في تاريخ اليمن الحديث ،ونقطة تحول كبرى للشعب اليمني الذي حررته من العبودية والظلم والجهل والتخلف، وفتحت أمامه أفق الحرية ، وأعادت الاعتبار لليمنيين وتاريخهم ،وإرثهم الحضاري والإنساني الذي شوهته الإمامة واختزلته في مشروعها السلالي الكهنوتي القائم على بدعة الاصطفاء الإلهي والعنصرية الخبيثة، وسلب اليمنيين حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم ووطنهم.

وأكد أن احتفال اليمنيين_ خاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية_، بعيد التحرر الحقيقي عيد ثورة 26 سبتمبر وخروجهم رافعين الأعلام الوطنية ، مثلت رسالة قوية أن الشعب اليمني متمسك بثورة 26 سبتمبر العظيمة ومبادئها وأهدافها السامية، وأن نظام السلالة الكهنوتي انتهى إلى غير رجعة، وأن الشعب عاقد عزمه على استكمال وتطهير الوطن من مخلفات الإمامة وكهنة السلالية مهما كلفه من ثمن .

وأشار إلى أن كل ابناء اليمن من شرقه إلى غربه لا يقبلون الضيم ، ويرفضون الطغيان بكافة أشكاله، وانهم يسطرون اروع الملاحم في الدفاع عن الوطن ومكتسباته الوطنية وترابه الطاهر.

وفي كلمة الضيوف التي ألقاهاعبدالرحمن المحجري أشار فيها إلى ان ما يحدث في اليمن منذ تسع سنوات مؤامرة تستهدف الشعب اليمني ارضاً وإنساناً ،وان المليشيا الحوثية وسدنتها لن يحققوا اهدافهم مهما طال أمد المواجهة، ولن يجدوا إلا دروسا قاسية تكسر جبروتهم وطغيانهم .

كما دعا إلى التلاحم والاصطفاف لمواجهة الإماميين الجدد، ومساندة أبطال الجيش والمقاومة في معركة الدفاع عن الوطن، والذين يسطرون، أروع الملاحم البطولية في كافة ميادين العزة والكرامة والشرف.

كما ألقيت قصيدتان قدمها الشعراء عبدالقوي التوعري، وحسام السبئي ،اشادت جميعها بالأدوار النضالية لأبطال ثوتي سبتمبر وأكتوبر من اجل الحرية والكرامة و سيادة الوطن واستقلاله....تخلل الحفل فقرات فنية قدمها محمد الشراعي نالت استحسان الحاضرين.