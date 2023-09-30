مجلس شباب الثورة في سقطرى يقيم ندوة سياسية بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر السلطات الإيرانية تعلن عن تقديم مقترح جديد للسعودية لـ إلغاء التأشيرة بين البلدين ماذا يعني الإغلاق الفيدرالي في أمريكا..؟ أقل من 24 ساعة على إغلاق الحكومة الأمريكية.. ماذا يعني ذلك؟ العفو الدولية تستنكر اختطاف مليشيات الحوثي لمواطنين احتفلوا بـ26 سبتمبر وتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط ضربة جديدة تزيد متاعب برشلونة المليشيات تتودد بقوة للسعودية.. مالذي تغير؟ حزب الإصلاح بحضرموت ينظم مهرجانا خطابيا وفنيا بسيئون إحتفاء بأعياد الثورة الوطنية سبتمبر وأكتوبر مجلس شباب الثورة بحضرموت ينظم حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر احصائية بعدد ضحايا الأمطار والسيول في اليمن منذ مطلع العام الجاري
أقام مجلس شباب الثورة السليمة في سقطرى صباح اليوم ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الحادي والستون لثورة السادس والعشرون من سبتمبر تحت شعار من الاستعباد الى المواطنة.
وأستعرض نائب عميد كلية التربية الدكتور احمد العامري في ورقته السرد التاريخي لثورة سبتمبر ودورها في تحرير اليمنيين من العبودية.
كما تحدث الباحث والناشط السياسي عبدالله دوعهن حول اهمية الحفاظ على مكتسبات ثورتي سبتمبر واكتوبر وأشار الى واحدية الثورة اليمنية في الشطرين الشمالي والجنوبي رغم اختلاف النظامين فتوحدت مظاهر ثورتهم وامتزجت أهدافهم وتشابهت مراحل نضالهم.
من جانبه تحدث الإعلامي علي سعد عن اهمية ايقاف الحرب اليمنية وفقا مرجعيات الحل للأزمة اليمنية المتفق عليها ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة.