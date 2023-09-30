مجلس شباب الثورة في سقطرى يقيم ندوة سياسية بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 103

أقام مجلس شباب الثورة السليمة في سقطرى صباح اليوم ندوة سياسية بمناسبة الذكرى الحادي والستون لثورة السادس والعشرون من سبتمبر تحت شعار من الاستعباد الى المواطنة.

وأستعرض نائب عميد كلية التربية الدكتور احمد العامري في ورقته السرد التاريخي لثورة سبتمبر ودورها في تحرير اليمنيين من العبودية.

كما تحدث الباحث والناشط السياسي عبدالله دوعهن حول اهمية الحفاظ على مكتسبات ثورتي سبتمبر واكتوبر وأشار الى واحدية الثورة اليمنية في الشطرين الشمالي والجنوبي رغم اختلاف النظامين فتوحدت مظاهر ثورتهم وامتزجت أهدافهم وتشابهت مراحل نضالهم.

من جانبه تحدث الإعلامي علي سعد عن اهمية ايقاف الحرب اليمنية وفقا مرجعيات الحل للأزمة اليمنية المتفق عليها ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة.