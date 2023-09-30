العفو الدولية تستنكر اختطاف مليشيات الحوثي لمواطنين احتفلوا بـ26 سبتمبر وتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط

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استنكرت منظمة العفو الدولية قيام مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء باعتقال عشرات المحتفلين بالذكرى الحادية والستين لثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962م.
وقالت المنظمة في إحاطة نشرتها على موقعها الإلكتروني؛ إن الحوثيين شنوا حملة قمع ضد المتظاهرين السلميين، الذين خرجوا للاحتفاء بالمناسبة التاريخية بحمل الأعلام الوطنية.
ووصفت العفو الدولية هذا التصرف بأنه استخفاف صارخ بحق المواطنين في التعبير والتجمع السلمي.
وطالبت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، غراتسيا كاريتشيا، الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من احتُجزوا.
وأضافت: إنه لمن المخزي أن يكون المتظاهرون ضحية للهجوم والسجن، وأن تُوجَّه إليهم تهم لمجرد رفعهم للأعلام.
وأشارت المنظمة إلى أن قمع المتظاهرين يبين مدى تطرف مليشيات الحوثي بقمع حرية التعبير في المناطق التي تسيطر عليها. وذكرت العفو الدولية شهادات لبعض المحامين والمتظاهرين في صنعاء، قالوا إن مليشيات الحوثي اقتحمت التجمعات بالقوة، وصادرت الأعلام، وأودعت المتظاهرين في السجون