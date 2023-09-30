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ضربة جديدة تزيد متاعب برشلونة

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة جديدة بين صفوفه، من شأنها أن تزيد متاعبه قبل المرحلة المقبلة.

وأعلن برشلونة حجم الإصابة التي تعرض لها البرازيلي رافينيا لاعب الفريق في مباراة إشبيلية التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 1-0 بالجولة الثامنة للدوري الإسباني.

وتعرض رافينيا للإصابة في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء، ليغادر أرض الملعب متأثراً بإصابته.

وذكر برشلونة في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت أن رافينيا يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليمنى، تعافيه سيحدد مدى جاهزيته".

ولم يحدد برشلونة المدة المتوقعة لغياب رافينيا عن الملاعب، غير أن تقارير صحفية ذكرت أنها ستتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وبالتالي سيفقد برشلونة خدمات صاحب الـ26 عاما في أربع مباريات، وتحديدا أمام بورتو البرتغالي وغرناطة وأتلتيك بيلباو وشاختار الأوكراني.

وقد يلحق رافينيا بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الـ28 من شهر أكتوبر.

يذكر أن رافينيا انضم إلى قائمة المصابين في برشلونة التي تضم معه فرينكي دي يونج وبيدري.

 
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