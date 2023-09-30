احصائية بعدد ضحايا الأمطار والسيول في اليمن منذ مطلع العام الجاري

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلنت الأمم المتحدة وفاة وإصابة أكثر من ألفين وخمسمائة شخص وتضرر أكثر من ثمانين ألف أسرة في اليمن جراء الأمطار الغزيرة والسيول منذ مطلع العام الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له، إن موسم الأمطار لهذا العام تسبب في وفاة مائتين وثمانية عشر مواطنا، وإصابة ألفين وثلاثمائة وواحد وثمانين آخرين.

وأوضح أن العواصف ألحقت الضرر بنحو 564 ألفا وأربعمائة شخص يمثلون أكثر من ثمانين ألف أسرة في مائة واثنتين وستين مديرية، مشيرا إلى أن محافظة حجة تحملت العبء الأكبر من أضرار السيول تلتها مأرب وتعز وإب.

ولفت إلى أن موسم الأمطار لأخيرة شهد نمطا جديدا في تزايد العواصف الرعدية، حيث توفي في حجة فقط أربعة وخمسون مدنيا، مؤكدا أن السيول تسببت في مفاقمة الأزمات التي يواجهها المواطنون.