مواجهة جديدة وعنيفة محتملة بين رونالدو وميسي.. هذه تفاصيلها آخرها في إبريق شاي.. الكشف عن تفاصيل مثيرة في تتجسس الصين على المسؤولين البريطانيين تركيا تحسم موقفها بشأن انسحابها من سوريا سويسرا تعلن عن فرض عقوبات قاسية وجديدة على برنامج طهران للطائرات المسيّرة ماذا تعرف عن أغنى ملوك أوروبا.. وهذا حجم ثروته البالغ عمرها 1000 عام تعرف على بلد يحوي كنزاً بـ67 مليار دولار مدفون بأراضيه.. إليك التفاصيل مشهد مرعب في أصوات تعلو من داخل أحد القبور .. توفي قبل 40 يوم اصابة طفل بجروح بليغة وفقدان ساقه بانفجار لغم حوثي في قرية المنظر الحديدة الحصبة تفتك بأطفال اليمن ..تقرير الاتحاد الإيطالي يهدد مدرب منتخب السعودية.. ما القصة؟
ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قد يتواجه مع غريمه السابق البرتغالي، كريستيانو رونالدو في مباراة ودية تجمع نجوم الفريقين من إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي.
وقال الصحفي السعودي المتخصص في الرياضة، علي العنزي، إن شركة تسويقية عالمية تسعى لإقامة لقاء ودي يجمع الفريق السعودي والفريق الأمريكي.
وتسعى الشركة العالمية إلى إقامة المباراة الودية في دولة الصين، بحسب العنزي.
وأضاف العنزي في تدوينة على "إكس" أن المباراة ستكون بحضور كافة نجوم الفريقين يتقدمهم الأسطورة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وكان الأسطورتان، قد التقيا في كانون الثاني / يناير الماضي، لأول مرة منذ مغادرة كريستيانو أوروبا في مباراة ودية بين نجوم النصر والهلال ونادي ميسي السابق باريس سان جيرمان