مواجهة جديدة وعنيفة محتملة بين رونالدو وميسي.. هذه تفاصيلها

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قد يتواجه مع غريمه السابق البرتغالي، كريستيانو رونالدو في مباراة ودية تجمع نجوم الفريقين من إنتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي.

وقال الصحفي السعودي المتخصص في الرياضة، علي العنزي، إن شركة تسويقية عالمية تسعى لإقامة لقاء ودي يجمع الفريق السعودي والفريق الأمريكي.

وتسعى الشركة العالمية إلى إقامة المباراة الودية في دولة الصين، بحسب العنزي.

وأضاف العنزي في تدوينة على "إكس" أن المباراة ستكون بحضور كافة نجوم الفريقين يتقدمهم الأسطورة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان الأسطورتان، قد التقيا في كانون الثاني / يناير الماضي، لأول مرة منذ مغادرة كريستيانو أوروبا في مباراة ودية بين نجوم النصر والهلال ونادي ميسي السابق باريس سان جيرمان