اصابة طفل بجروح بليغة وفقدان ساقه بانفجار لغم حوثي في قرية المنظر الحديدة

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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برغم إخلاء القوات المشتركة مواقعها في كافة المناطق الواقعة في نطاق ستوكهولم ويشمل ذلك أطراف مدينة الحديدة والدريهمي والتحيتا فلا زالت مليشيا الإجرام الحوثية تعاقب أبناء تهامة برفضها نزع الألغام التي زرعتها بل رفضها مجرد تقديم خرائط لتلك الألغام حتى تتمكن المنظمات المختصة من حماية المواطنين من شرها .

ونتيجة لتلك الرغبة الدفينة لتلك المليشيا الإجرامية بإلحاق الضرر بأكبر عدد من المدنيين

حيث تعرض اليوم الجمعة 29 /سبتمبر أيلول ،طفل، في الـ14 من عمره، لانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في قرية المنظر على أطراف مدينة الحديدة .

وأوضحت مصادر محلية أن الانفجار تسبب في بتر الساق اليمنى للطفل، وشروخ وكسور في ساقه اليسرى، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي ولم تكلف نفسها نزعه فيما بعد في منطقة المفترض أنها آمنة وتبعد عشرات الكيلومترات عن اقرب نقطة مواجهة .

والجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تعمدت جعل محافظة الحديدة حقلاً كبيراً للألغام لم يسلم من شره حتى القاطنون في مناطق سيطرتها في عقاب جماعي لسكان المحافظة الرافضة لإحتضان الفكر العقدي الإرهابي الحوثي .