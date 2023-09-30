وفاة مواطن إثر تصادم قاطرتين في شبوة

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي مواطن، يوم الجمعة، إثر حادث مروري مروع في مفرق العقلة بمحافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن وليد عبدالملك صالح محمد من أبناء محافظة تعز، توفي إثر حادث مروري تعرض له في محافظة شبوة.

وأضافت مصادر أن وليد كان يعمل سائق شاحنة وينقل اسمنت من السعودية إلى شبوة. وأشارت إلى أنه تعرض لحادث مؤلم حيث اصطدمت شاحنته بشاحنة أخرى في مفرق العقلة بمحافظة شبوة ما أدى إلى وفاته