تقرير دولي: وفاة وإصابة أكثر من 2500 شخص بسبب الأمطار والفيضانات في اليمن

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشف تقرير دولي إن نحو 2,600 شخص قتلوا وأصيبوا، وتضرر مئات الآلاف الآخرين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها في اليمن خلال العام الجاري 2023.

وافاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في أحدث تقرير له أصدره الخميس: "ألحق موسم الأمطار هذا العام، أضراراً شديدة بالمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء اليمن، إذ تسبب بمقتل وإصابة 2,599 شخص، فيما تضرر أكثر من نصف مليون شخص في 162 مديرية بعموم محافظات البلاد".

وأضاف التقرير أن الموسم المطري في اليمن هذا العام، والذي بدأ في مارس الماضي، شهد أمطاراً غزيرة وسيول جارفة أودت بحياة 218 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة 2,381 آخرين.

وأشار إلى أنه ومنذ بدأ موسم الأمطار وحتى 31 أغسطس الماضي، ألحقت العواصف المطرية والفيضانات أضراراً بما مجموعه 80,625 أسرة، أي ما يقدر بنحو 564,383 شخصاً في عموم البلاد، و"بدرجات متفاوتة من الشدة".

ولفت إلى أن محافظة حجة تحملت العبء الأكبر من أضرار السيول، تليها مأرب، ثم تعز، وبعدها إب.

وأوضح التقرير أن السيول تسببت بمفاقمة الأزمات المتعددة التي تواجهها الأسر في أنحاء البلاد، "إذ تشكل الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية تهديداً كبيراً على أرواح وسبل عيش وعافية العديد من المجتمعات المحلية، وتؤدي في الكثير من الأحيان إلى النزوح وزيادة أوجه الضعف، مما يعرض البنى التحتية والخدمات الأساسية المنهكة لضغوط إضافية".