الرابع في قواتها .. البحرين تعلن استشهاد ضابط متأثرا بإصابته بالحد الجنوبي للسعودية

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت البحرين، مساء الجمعة، وفاة ضابط من قواتها، متأثرا بإصابته في هجوم مسير على حدود الجنوبية للسعودية ، الاثنين، ما يرفع عدد ضحايا الهجوم إلى أربعة قتلى.

وقالت قوات دفاع البحرين، في بيان نعي، إن الملازم أول حمد خليفة الكبيسي"، توفي اليوم الجمعة، متأثراً بجروحه الخطيرة نتيجة هجوم العدائي للحوثيين صباح يوم الاثنين الماضي، أثناء تأدية عمله ضمن قوات التحالف على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وسبق أن أعلنت قوات دفاع البحرين، عن وفاة ثلاثة أفراد من قواتها المرابطة في الحد الجنوبي للسعودية. واتهمت البحرين والسعودية، الحوثيين بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة على موقعهم. كما لاقت هذه العملية تنديد دولي وإقليمي واسع.