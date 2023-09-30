افتتاح 60 وحدة سكنية للنازحين في مأرب بتمويل كويتي

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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افتتح مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مأرب سيف مثنى ورئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم ومدير مديرية الوادي صالح بن جرادان قرية منصور الخليفي النموذجية لإيواء النازحين في مأرب.. بتمويل كويتي.

وتكونت القرية من 60 وحدة سكنية في كل وحدة غرفتين ومطبخ وحمام وفناء، إضافة إلى جامع مع مرفقاته وخدمات مساندة للقرية. وثمن مدير الوحدة التنفيذي الدور الذي تقوم به دولة الكويت ومساهمتهم الدائمة والمتواصلة لإغاثة ومساعدة النازحين في محافظة مارب