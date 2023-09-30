اصابة طفل بجروح بليغة وفقدان ساقه بانفجار لغم حوثي في قرية المنظر الحديدة الحصبة تفتك بأطفال اليمن ..تقرير الاتحاد الإيطالي يهدد مدرب منتخب السعودية.. ما القصة؟ وفاة مواطن إثر تصادم قاطرتين في شبوة تقرير دولي: وفاة وإصابة أكثر من 2500 شخص بسبب الأمطار والفيضانات في اليمن الرابع في قواتها .. البحرين تعلن استشهاد ضابط متأثرا بإصابته بالحد الجنوبي للسعودية افتتاح 60 وحدة سكنية للنازحين في مأرب بتمويل كويتي مليشيا الحوثي ترسل تهديدات للمحامي صبرة عبر عاقل حارتة..تفاصيل سوبر" مصطفى فتحي يقود بيراميدز لاكتساح الجيش الرواندي بسداسية فيضانات “كارثية” تجتاح نيويورك.. وهذا ما حدث للمطارات والمترو
افتتح مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مأرب سيف مثنى ورئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية رائد إبراهيم ومدير مديرية الوادي صالح بن جرادان قرية منصور الخليفي النموذجية لإيواء النازحين في مأرب.. بتمويل كويتي.
وتكونت القرية من 60 وحدة سكنية في كل وحدة غرفتين ومطبخ وحمام وفناء، إضافة إلى جامع مع مرفقاته وخدمات مساندة للقرية. وثمن مدير الوحدة التنفيذي الدور الذي تقوم به دولة الكويت ومساهمتهم الدائمة والمتواصلة لإغاثة ومساعدة النازحين في محافظة مارب