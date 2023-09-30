اصابة طفل بجروح بليغة وفقدان ساقه بانفجار لغم حوثي في قرية المنظر الحديدة الحصبة تفتك بأطفال اليمن ..تقرير الاتحاد الإيطالي يهدد مدرب منتخب السعودية.. ما القصة؟ وفاة مواطن إثر تصادم قاطرتين في شبوة تقرير دولي: وفاة وإصابة أكثر من 2500 شخص بسبب الأمطار والفيضانات في اليمن الرابع في قواتها .. البحرين تعلن استشهاد ضابط متأثرا بإصابته بالحد الجنوبي للسعودية افتتاح 60 وحدة سكنية للنازحين في مأرب بتمويل كويتي مليشيا الحوثي ترسل تهديدات للمحامي صبرة عبر عاقل حارتة..تفاصيل سوبر" مصطفى فتحي يقود بيراميدز لاكتساح الجيش الرواندي بسداسية فيضانات “كارثية” تجتاح نيويورك.. وهذا ما حدث للمطارات والمترو
كشف المحامي عبدالمجيد صبره، الجمعة، عن تعرضه لتهديدات بالخطف من قبل جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
وقال المحامي "صبرة" في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إن عاقل الحارة التي يسكن فيها أبلغه بأن إثنين تواصلا به طالبا منه أن يوصلهم إلى منزل المحامي.
وأضاف بأن الشخصين رفضا ذكر سبب طلبهم من عاقل الحارة إيصالهما إلى المحامي. وحمل "صبرة" جماعة الحوثي مسؤولية أي شيء يتعرض له.
وتأتي هذه التهديدات بعد يومين من كشف المحامي صبره عن إختطاف جماعة الحوثي لأكثر من ألف شخص في صنعاء على خليفة مشاركتهم في فعاليات إحتفائية بذكرى ثورة سبتمبر.