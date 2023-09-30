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مليشيا الحوثي ترسل تهديدات للمحامي صبرة عبر عاقل حارتة..تفاصيل

السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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كشف المحامي عبدالمجيد صبره، الجمعة، عن تعرضه لتهديدات بالخطف من قبل جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وقال المحامي "صبرة" في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، إن عاقل الحارة التي يسكن فيها أبلغه بأن إثنين تواصلا به طالبا منه أن يوصلهم إلى منزل المحامي.

وأضاف بأن الشخصين رفضا ذكر سبب طلبهم من عاقل الحارة إيصالهما إلى المحامي. وحمل "صبرة" جماعة الحوثي مسؤولية أي شيء يتعرض له.

وتأتي هذه التهديدات بعد يومين من كشف المحامي صبره عن إختطاف جماعة الحوثي لأكثر من ألف شخص في صنعاء على خليفة مشاركتهم في فعاليات إحتفائية بذكرى ثورة سبتمبر.

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