السبت 30 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 183

حسم بيراميدز، تأهله لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بفوزه العريض على ضيفه الجيش الرواندي (6-1) مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. وتأهل بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لمرحلة المجموعات في ظهوره الأول بالبطولة القارية، بعد تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب في رواندا.

وقاد مصطفى فتحي، بيراميدز للفوز العريض بعدما سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" بدأت في الدقيقة 18 من تسديدة رائعة، وسجل أيضًا في الدقائق (56، 61، 81). وسجل وليد الكرتي هدفًا في الدقيقة (21)، ومحمد الشيبي في الدقيقة (70)، بينما أضاع رمضان صبحي ضربة جزاء لصالح بيراميدز، وأحرز الجيش الرواندي هدفه من ضربة جزاء في الدقيقة (86) عن طريق مبوما شيكوميكا.

المباراة في مجملها كانت من طرف واحد في ظل استحواذ كبير من جانب لاعبي بيراميدز على مجريات الأمور، وتألق كبير لمصطفى فتحي رجل المباراة.

كسر بيراميدز البداية الهادئة للمباراة بعد مرور 8 دقائق بفرصة محققة بتسديدة الكرتي التي أنقذها مدافع الجيش من على خط المرمى ثم إبعاد آخر على خط المرمى من الفريق الرواندي. واضطر بيراميدز لاستبدال لاعبه إبراهيم عادل بعد مرور 13 دقيقة لصالح مصطفى فتحي للإصابة ، وسجل مصطفى فتحي هدف التقدم في الدقيقة من تسديدة رائعة في الدقيقة 18.

أضاف وليد الكرتي الهدف الثاني لصالح بيراميدز من تسديدة على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق الرواندي بعد مرور 20 دقيقة من عمر المباراة معززاً تقدم فريقه. واصل بيراميدز السيطرة على مجريات الأمور، وأضاع أحمد سامي فرصة سهلة من رأسية علت العارضة.. وتألق أحمد الشناوي حارس بيراميدز وأبعد محاولتين من جانب الجيش وخرج الشوط الأول بتقدم بيراميدز بثنائية دون رد.

أشرك بيراميدز قائده عبد الله السعيد على حساب وليد الكرتي مع بداية الشوط الثاني، ووجه الشيبي تصويبة قوية مرت بجوار القائم وسدد مصطفى فتحي كرة قوية بعيداً عن المرمى.

سجل مصطفى فتحي الهدف الثاني له والثالث لصالح بيراميدز في الدقيقة 56 بعد انفراد من فاجري لاكاي بالمرمى ولكن الأخير فضل التمرير إلى فتحي ليهز الشباك. وأحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 61 من تسديدة ردها الحارس وتابعها فتحي في المرمى برأسه ،

غوحصل بيراميدز على ضربة جزاء في الدقيقة 69 بعد سقوط لاكاي في منطقة الجزاء ولكن رمضان صبحي أضاعها في القائم وتابعها محمد الشيبي في المرمى محرزاً الهدف الخامس. أجرى بيراميدز تبديلين في الدقيقتين 74 بمشاركة أحمد توفيق ومايلي على حساب لاكاي وتوريه بينما سجل مصطفى فتحي الهدف السادس في الدقيقة 81 بتسديدة سكنت شباك الضيوف. بيراميدز دفع باللاعب يوسف أسامة على حساب رمضان صبحي ، وحصل الجيش على ضربة جزاء بعد لمسة يد ضد علي جبر سجل منها مبوما هدف فريقه وأضاع مايلي تصويبة فوق العارضة مع نهاية اللقاء.