فيضانات “كارثية” تجتاح نيويورك.. وهذا ما حدث للمطارات والمترو

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الليل في شمال شرق الولايات المتحدة إلى غمر أجزاء من مدينة نيويورك بالمياه اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة مترو الأنفاق والمطارات بالشلل جزئيا في العاصمة المالية للبلاد.



وأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ الرسمية في المدينة ولونغ آيلاند إلى الشرق ووادي نهر هدسون إلى الشمال، وحذرت الناس من السفر على الطرق التي غمرتها الفيضانات.

وأظهرت صور من جميع أنحاء نيويورك سيارات نصفها مغمورة بالمياه وحركة المرور مزدحمة، مع إغلاق بعض الطرق الرئيسية بالكامل.

كما تضرر نظام مترو الأنفاق الضخم في نيويورك من الفيضانات، مما أدى إلى إغلاق خطوط عدة في بروكلين.

وأعلن مترو الأنفاق على وسائل التواصل الاجتماعي: “تم تعليق الخدمة في العديد من المحطات، لا تتوفر سوى خدمة مترو أنفاق محدودة للغاية بسبب الفيضانات الغزيرة”.

وجاء في رسالة التحذير: “يرجى البقاء في المنزل إذا لم تكن بحاجة إلى السفر”.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من حدوث فيضانات حتى وقت متأخر من يوم الجمعة مع هطول أمطار تصل إلى بوصتين (5.1 سم) في الساعة.

وقالت الأرصاد الجوية: إن إجمالي التراكم يوم الجمعة قد يصل إلى سبع بوصات (18 سم).

وأضافت: “من المرجح أن يؤدي الجريان السطحي المفرط إلى حالات متفرقة من الفيضانات المفاجئة في المناطق الحضرية وسيئة الصرف، وكذلك على طول الأنهار والجداول الصغيرة سريعة الاستجابة”.

وجاء المطر من نظام الضغط المنخفض على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، والذي يسحب الهواء الرطب من المحيط.

ويذكر أنه في سبتمبر 2021، جلب إعصار إيدا فيضانات واسعة النطاق إلى المنطقة، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا، العديد منهم كانوا محاصرين في شقق الطابق السفلي.