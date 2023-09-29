خطة تركية لرفع صادرات الصناعات الدفاعية لـ 6 مليارات دولار

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - عربي بوست

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، إن بلاده تهدف لرفع صادراتها من منتجات الصناعات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن بلاده تعمل بحرص على إنجاح 850 مشروعاً مهماً في الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في مطار تشيغلي بمدينة إزمير (غرب) ويستمر حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول.

الرئيس التركي لفت إلى استمرار الاختبارات على المقاتلة المسيّرة "قزل إلما" محلية الصنع بشكل سريع، منوهاً بأن "قزل إلما" ستُحدث تأثيراً مضاعفاً في القوة الجوية لتركيا عقب استكمال اختباراتها، وستفتح آفاقاً جديدة في هذا المجال مع دخولها مخزون الجيش.

والخميس الماضي ، قال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، إن "تركيا تشهد نشوء جيل تكنوفيست الذي سيعمل على تطوير منتجات تترك بصماتها على العالم في الصناعات الدفاعية وشتى المجالات التكنولوجية الأخرى".



وأشار بيرقدار إلى وجود إقبال كبير على المهرجان في إزمير، باعتباره يقام لأول مرة في الولاية، ويُعد الثالث خلال عام 2023 بعد إسطنبول وأنقرة.

وذكر أنه "أصبح هناك جيل في تركيا يقوم بتشكيل مجموعاته بنفسه للمشاركة في مسابقات تكنوفيست بالمنتجات التكنولوجية المبتكرة".

وأضاف: "ينشأ جيل سيطور منتجات من شأنها أن تترك بصماتها على العالم، ليس فقط في الصناعات الدفاعية، بل في جميع مجالات التكنولوجيا المدنية الأخرى".

واحتضنت إسطنبول فعاليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت و3 سبتمبر/أيلول الجاري.