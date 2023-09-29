الهلال يحسم الديربي ويسترد صدارة الدوري السعودي

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حسم فريق الهلال ديربي العاصمة أمام الشباب، وفاز بهدفين دون رد في قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وكان الهلال قريبا من التسجيل في شوط المباراة الأول، لولا ضربة الجزاء التي أهدرها لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وفي الشوط الثاني ضغط بطل السعودية وآسيا التاريخي، حتى سجل هدف التقدم بواسطة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي في الدقيقة 68.



واستمر التفوق الهلالي ليُسفر عن هدف ثان حمل توقيع اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل نهاية الوقت الأصلي بربع ساعة تقريبا.

هذا الفوز أعاد الهلال إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، وبفارق نقطة عن الاتحاد الذي تعثر خلال وقت سابق بالتعادل السلبي مع الفيحاء.

في المقابل، تكبد الشباب الخسارة الرابعة له في الدوري السعودي هذا الموسم ليحتل المركز الـ11 برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين.