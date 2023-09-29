رعب وهلع يحاصر قيادات المليشيا بعد احداث العيد 61 من سبتمبر..وانتشار كثيف للعربات والاطقم في شوارع صنعاء

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أغلقت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر الجمعة، ميدان السبعين والطرق المؤدية إليه بالعاصمة صنعاء (شمال)، فيما واصلت استنفارها الأمني في محافظة إب (وسط اليمن) خشية اندلاع احتجاجات شعبية جديدة.

وأكدت مصادر محلية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ان المليشيا أغلقت ميدان السعبين ب العاصمة صنعاء والطرق المؤدية إليه ونشرت عشرات الآليات العسكرية في محيطه. وتناول ناشطون في صنعاء صورا الات عربات لقوات مكافحة الشغب تلاحق المتوجهين إلى ‎ميدان_السبعين وتقطع الشوارع المؤدية للسبعين بعشرات النقاط المنتشرة ويتم اعتقال أي مواطن يحاول الوصول لميدان السبعين .

ودعا المصور الحربي وناشط سياسي راشد معروف الجميع الى التوجه إلى جولة سنان وهناك سيتم التجمع ومن ثم الانطلاق في المساء إلى السبعين للاعتصام والمناشدة بالافراج عن المعتقلين من المواطنين الأبرياء بتهمة الإحتفال بذكرى ثورة 26_سبتمبر_المجيدة.

وفي محافظة الحديدة قال شهود عيان انهم شاهدو عربات ومصفحات عسكرية وعليها مسلحين بلباس شعبي منتشرين بكقافة في شوارع مدينة الحديدة وتاتي هذه الاجراء عقب دعوات متأخرة دعا اليها ،ناشطين وإعلاميين لتنفيذ تظاهرة احتجاجية بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالإفراج عن مئات الشبان الذين اختطفتهم المليشيا الأيام على ذمة احتفالهم بثورة 26 سبتمبر ورفعهم للأعلام الوطنية.

وفي مدينة إب، استنفرت المليشيا ونشرت مسلحيها بشكل كثيف و غير مسبوق لمليشيا الحوثي، بعد ان نشرت الخميس عشرات الأطقم والدوريات الأمنية في الشوارع والطرق المؤدية إلى مركز المحافظة، واستحدثت نقاط تفتيش جديدة.

وفسر ناشطون ما تعملة مليشيا الحوثي باتي نتيحة الرعب والخوف الذي تعيشة في مناطق سيطرتها وبعد ما راتة من غضب مع احداث العيد ال 61 من لثورة 26 من سبتمبر وأضافت المصادر أن المليشيا نشرت أطقماً عسكرية وعشرات المسلحين في تقاطعات الشوارع ومداخل الحارات وبالقرب من المساجد الكبيرة، خشية خروج تظاهرات شعبية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، دعت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إلى اتخاذ مواقف جادة واستخدام لغة حاسمة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.

وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنها تابعت "بقلق بالغ الحملات المسعورة التي تقوم بها المليشيات الحوثية وأعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات للاحتفال بالعيد الـ (61) لثورة 26 من سبتمبر المجيدة".

وأوضح البيان، أن العاصمة صنعاء شهدت خلال الـ (48) ساعة الماضية حملة تنكيل وضرب بإعقاب البنادق واختطافات واسعة طالت ما يزيد عن الألف من المواطنين الذين اكتظت بهم أماكن الاحتجاز التي تستخدمها المليشيات الحوثية لأعمالها الإرهابية والقمعية.

وفي وقت متأخر الثلاثاء الماضي، أفاد المحامي عبدالمجيد صبرة -عبر حسابه بالفيسبوك-، بأن مليشيات الحوثي اختطفت أكثر من 1000 مواطن في صنعاء على خلفية مشاركتهم في الاحتفال بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، خرج الآلاف من المواطنين بشكل عفوي في صنعاء وإب والحديدة إلى الشوارع للاحتفال بالعيد الوطني الـ61 لثورة 26 سبتمبر، فيما واجهتهم المليشيا الحوثية بالرصاص والاعتداء عليهم بالضرب وتدنيس العلم الجمهوري قبل أن تشن حملات خطف واسعة.!