وفاة مسؤول محلي سابق متأثراً بجراحة وأمن لحج يوضح ملابسات الجريمة

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي اليوم الجمعة، مسؤول محلي سابق متأثرا بجراحه عقب اصابته بكمين مسلح استهدفه يوم الخميس الماضي في محافظة لحج جنوب البلاد.

أوضح أمن محافظة لحج أن مسلحين مجهولين على متن سيارة نصبوا كميناً لمدير عام مديرية المضاربة ورأس العارة سابقاً، وعضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظة، العقيد محمد علي عبد الله “الصيني” في منطقة عتيرة بمديرية تبن، فجر اليوم الجمعة، أودى بحياته.

وقال أمن لحج في بيان “أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، على نصب كمين في منطقة عتيرة بالقرب من مخيم النازحين شمال لحج، لمدير مديرية المضاربة ورأس العارة وعضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة لحج العقيد محمد علي عبد الله “الصيني”، وقامت بإطلاق وابل من النيران سقط على إثرها قتيلاً، فيما نجا نجله من الحادث الغادر”.

وأضاف البيان: “إن المجني عليه العقيد “الصيني” كان يقود سيارة خاصة نوع هايلوكس لونها أبيض تحمل رقم خصوصي “5246”، وعند وصولها إلى منطقة عتيرة الواقعة شمال المحافظة، تعرضت لكمين مسلح، من قبل مجموعة أشخاص كانوا على متن سيارة، وبعد تنفيذ جريمتهم لاذوا بالفرار”.

وأكد البيان “أن الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، لضبط المتهمين في الجريمة