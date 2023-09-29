مجلس الامن يشدد على اتخاذ خطوات حاسمة نحو السلام في اليمن وانهاء معانة الشعب

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 207

أدان مجلس الأمن الدولي "بشدة" هجوم الحوثيين، على الحد الجنوبي للسعودية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بصفوف الجنود البحرينيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الجمعة، حيث "أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة الهجوم الفظيع والمتصاعد بطائرات بدون طيار، المنسوب للحوثيين، على أفراد من القوات المسلحة لمملكة البحرين العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".

واعتبر البيان أن الهجوم "يشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن".

ودعا البيان، إلى "إنهاء جميع الهجمات الإرهابية"، مجددين "القلق إزاء استهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للسعودية".

وطالب البيان جميع الأطراف بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن "أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني".

وجدد البيان، دعم المجلس للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج في جهوده الرامية إلى التوصل إلى "تسوية سياسية تفاوضية وشاملة يقودها ويمتلكها اليمنيون على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".