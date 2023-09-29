الجيش اليمني يعلن احباط مجاولة تسلل إحباط للمليشيات في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 162

أعلنت قوات الجيش اليوم الجمعة29/سبتمبر/أيلول ، إحباط محاولة تسلل للحوثيين، في الجبهة الشمالية لمدينة تعز.

وقال إعلام محور تعز، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في اتجاه مواقع الجيش بمنطقة الكمب في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وامس الخميس، قالت قوات الجيش إنها أحبطت محاولة تسلل للحوثيين على مواقعه بمنطقة الرضعة في جبهة الأقروض مديرية المسراخ جنوبي مدينة تعز.

وبين فترة وأخرى، تعلن قوات الجيش في مدينة تعز، إحباط محاولات تسلل للحوثيين في جبهات المحافظة.