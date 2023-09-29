الجيش اليمني يعلن احباط مجاولة تسلل إحباط للمليشيات في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز مأرب تشهد مهرجاناً جماهيرياً فنياً حاشداً إحتفاءً بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة إعلام الضاحية الجنوبية ينشر تسريبات جديدة حول مادار في لقاء ''مزعوم'' مدته 4 ساعات جمع الأمير محمد بن سلمان مع الحوثيين لبحث وقف الحرب عشرات القتلى والمصابين في تفجير انتحاري استهدف محتفلين بالمولد النبوي رسالة خطية من الرئيس العليمى يحملها قرقاش إلى رئيس الإمارات ريال بيتيس وغرناطة يتعادلان في الدوري الإسباني صدام برشلونة يعيد راموس لأسوأ كوابيسه صاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة قبائل سامع تنفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتل الدكتور جمعان السامعي السفير الامريكي يؤكد تضامنة مع أهالي تعز المحاصرين من قِبل مليشيا الحوثي
أعلنت قوات الجيش اليوم الجمعة29/سبتمبر/أيلول ، إحباط محاولة تسلل للحوثيين، في الجبهة الشمالية لمدينة تعز.
وقال إعلام محور تعز، إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في اتجاه مواقع الجيش بمنطقة الكمب في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وامس الخميس، قالت قوات الجيش إنها أحبطت محاولة تسلل للحوثيين على مواقعه بمنطقة الرضعة في جبهة الأقروض مديرية المسراخ جنوبي مدينة تعز.
وبين فترة وأخرى، تعلن قوات الجيش في مدينة تعز، إحباط محاولات تسلل للحوثيين في جبهات المحافظة.