عشرات القتلى والمصابين في تفجير انتحاري استهدف محتفلين بالمولد النبوي

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اعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 اخرين في تفجير انتحاري استهدف تجمعاً دينياً في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقال جاويد ليهري، وهو ضابط كبير في الشرطة المحلية "يبدو أنه هجوم انتحاري، وان شخصا فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة، نواز جيشكوري".
ووقع التفجير عندما كانت جموع تستعد للمشاركة في موكب، بذكرى المولد النبوي الشريف.
وكان إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي في الماضي مسرحا لهجمات شنها متشددون وانفصاليون.
وتواجه باكستان منذ أشهر عديدة، وخصوصًا منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل في أغسطس 2021، تدهورًا أمنياً، لا سيّما في المناطق الواقعة بالقرب من حدودها مع أفغانستان.