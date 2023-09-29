رسالة خطية من الرئيس العليمى يحملها قرقاش إلى رئيس الإمارات

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قالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعث، رسالة خطية إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والافاق الواعدة امامها في مختلف المجالات.
وتضمنت الرسالة تجديد الشكر والعرفان لموقف دولة الامارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعبا الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والتنمية، والسلام.
سلم الرسالة سفير اليمن لدى دولة الامارات فهد المنهالي، خلال لقائه يوم الخميس المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور محمد قرقاش.