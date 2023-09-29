ريال بيتيس وغرناطة يتعادلان في الدوري الإسباني

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عاد ريال سوسيداد بانتصار ثمين، من عقر دار فالنسيا بفوزه عليه بصعوبة (1-0)، على ملعب (المستايا) الأربعاء في الجولة السابعة بالدوري الإسباني "الليجا".

ويدين الفريق الباسكي بالفضل في الانتصار لمهاجمه الشاب كارلوس فرنانديز الذي افتتح سجله التهديفي هذا الموسم في المسابقة في الدقيقة 32، بعد أن ترجم بينية رائعة بعيدة المدى من الاسكتلندي كيران تيرني داخل المنطقة، ليتخلص من دفاع أصحاب الأرض بمهارة ويسدد كرة قوية في الشباك.

ازدادت مهمة أصحاب الأرض صعوبة في إمكانية العودة بعد طرد لاعب الوسط المغربي الدولي، سليم أملاح، ببطاقتين صفراوين في غضون 3 دقائق (42 و45).

وبذلك يسقط "الخفافيش" في فخ الخسارة الثالثة هذا الموسم، وهي ثاني مباراة على التوالي لا يتذوق فيها الفريق طعم الفوز، بعد التعادل منذ أيام بهدفين أمام ألميريا. وتجمد رصيد بطل الليجا 6 مرات، آخرها في 2004، عند 10 نقاط يحتل بها المركز الثامن مؤقتا. في المقابل، واصل الفريق الباسكي انتصاراته للمباراة الثانية تواليا، وهو الفوز الثالث هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات وخسارة.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، ويفصله عن دخول المربع الذهبي نقطتين فقط. قادش X رايو فاليكانو أما على ملعب (نويفو ميرانديا)، فكان التعادل السلبي هو سيد الموقف بين قادش وضيفه رايو فاليكانو. وبعد تعادله إيجابيا منذ أيام بهدف أمام ريال بيتيس، يواصل الفريق الأندلسي مسلسل التعادلات، الثالث هذا الموسم.

وبات رصيد قادش 9 نقاط في المركز التاسع مؤقتا، مقابل 11 نقطة للفريق المدريدي الذي يأتي سادسا بشكل مؤقت