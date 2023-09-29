صدام برشلونة يعيد راموس لأسوأ كوابيسه

الجمعة 29 سبتمبر-أيلول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يستعد سيرجيو راموس مدافع إشبيلية، للصدام من جديد مع برشلونة، بعد عامين من الغياب عن ملاعب الدوري الإسباني.

وغادر راموس، الليجا في صيف 2021 صوب باريس سان جيرمان، منهيا رحلته الطويلة مع ريال مدريد قبل عودته لإسبانيا من بوابة إشبيلية. وألقت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الضوء على عودة راموس للصدام ضد البارسا ولاعبيه، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

ووصفت الصحيفة، مواجهة البارسا ب "أسوأ كوابيس راموس"، خاصة في ظل امتلاك البارسا، روبرت ليفاندوفسكي.

وأشارت إلى معاناة راموس أمام ليفاندوفسكي، الذي سبق له صيد شباك الريال مرارا في وجوده، وعلى رأسها رباعيته بقميص دورتموند في دوري أبطال أوروبا عام 2013

وبشكل عام، لعب راموس ضد ليفاندوفسكي 8 مرات، فاز كل لاعب منهما 3 مرات، وحسم التعادل مواجهتين. لكن مهاجم برشلونة الحالي، أذاق راموس، العذاب بتسجيله 6 أهداف في تلك الصدامات، 5 بقميص دورتموند، والهدف السادس كان خلال فترته مع بايرن ميونخ.

كما أفادت بأن راموس لم يفز أبدا على البلوجرانا بقميص الفريق الأندلسي في مواجهتين سابقتين، خسرهما في موسم 2004-2005. ومع ريال مدريد، خاض راموس 45 مباراة ضد برشلونة، مسجلا أسوأ نتائج له في مسيرته أمامه، بالخسارة في 22 لقاء، فيما ذاق طعم الفوز 15 مرة وتعادل في 5 مناسبات.